Haberler

Kerkük Valisi Ağa'dan "kardeşlik" mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük Valiliği görevine seçildikten sonra belediye panolarını 'Kerkük Kardeşliğin Sembolüdür' sloganı ile donatmaya başladı. Ağa, huzur ve kardeşliği simgeleyen afişlerin tüm etnik grupları yansıtacağını belirtti.

Irak'ta Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, belediye panolarını "Kerkük Kardeşliğin Sembolüdür" sloganının yer aldığı afişlerle donattı.

ITC Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ağa, Kerkük'te tüm kesim ve etnik grupların valisi olduğunun bir ifadesi olarak kentteki belediye panolarına daha önce astırdığı fotoğraflarının yerine huzur ve kardeşliği simgeleyen yeni afişler astırdı.

Açıklamada, kentteki tüm kesim ve etnik grupları yansıtan panolardaki afişlerde, "Kerkük Kardeşliğin Sembolüdür" sözü Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice yazıldı.

Kentte kardeşlik, huzur ve barışın derinleşmesi için tüm belediye panolarında bu tür söz ve logoların yer alacağı afişlerin yer alacağı belirtildi.

Kerkük İl Meclisi 16 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vilayet valisi olarak seçmişti. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları

26 ilimizi kapsıyor! Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar

İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı

Pusuya yatıp işten dönmesini bekledi! Genç kadına korkunç saldırı