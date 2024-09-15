Kerkük'te Mevlit Kandili'nde Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi.

Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Avcı Camisi imam hatibi Adil Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Osmanlı geleneği olan toplu sünnet şölenini devam ettirdiklerini söyledi.

Mahmud, her yıl olduğu gibi Mevlit Kandili dolayısıyla bu yıl da camide düzenledikleri toplu sünnet töreninde özellikle düşük gelirliler ile şehit ailelerinin çocuklarının ücretsiz sünnet ettirildiğini aktardı.

İmam hatip Mahmud, "Böyle mübarek bir günde bu şöleni yapmakla birlikte Yüce Peygamberimize olan sevgi ve muhabbetimizi de ifade etmiş olduk." dedi.