Irak'ın Kerkük kentinde Hazreti Hüseyin'in şehit edilişinin yıl dönümünde yas merasimi düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerinin Kerbela'da şehit edilişlerinin yıl dönümünde "yas merasimi" düzenlendi.

Kent merkezinde düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı.

Şehitler için dua edilip, ağıtların yakıldığı ve Kerbela hadisesinin canlandırıldığı yas merasiminded katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kerbela olayı nedir?

Tarihe Kerbela Vakıası şeklinde geçen olay, Emevilerin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesi üzerine gerçekleşti.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.

İslam tarihinin önemli ve acı olaylardan biri olan Kerbela, hicri takvime göre her sene tüm Müslümanlar tarafından Aşura Günü'nde anılıyor.