Irak'ta Türkmen milletvekilinin evine silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Gülsel Muhammed'in evine düzenlenen silahlı saldırının failinin 20 yaşındaki zanlı olduğu tespit edilerek yakalandı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Gülsel Muhammed'in Kerkük kentindeki evine silahlı saldırının faili yakalandı.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ITC Milletvekili Muhammed'in evine yönelik saldırı düzenleyenin gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırıdan hemen sonra bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından saldırıyı gerçekleştirenin adresine ulaşıldığı bildirilen açıklamada, zanlının 20 yaşında olduğu ifade edildi.

Saldırganın mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

