Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, yaklaşık 1,5 yılda 239 bin 112 sağlık işlemi gerçekleştirerek, çeşitli poliklinik hizmetleri sunuyor. En çok ziyaret edilen poliklinik ise fizik tedavi ve rehabilitasyon oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binasının yanında yer alan merkezde, kadın doğum, çocuk hastalıkları, genel cerrahi, iç hastalıkları gibi 12 poliklinikte hizmet sunuluyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak sağlık hizmetlerini doğrudan vatandaşa ulaştırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
