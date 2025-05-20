Kentucky ve Missouri'de Fırtına ve Kasırga Can Aldı: 29 Ölü

Kentucky ve Missouri'de Fırtına ve Kasırga Can Aldı: 29 Ölü
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ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Ulusal Hava Durumu Servisi, tehlikeli hava olaylarına karşı uyarıda bulundu.

ABD'nin Kentucky ile Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

CBS News kanalının haberine göre, ABD'nin orta kesiminde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Kentucky ve Missouri eyaletlerinde şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a çıktı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilileri, ülkenin farklı kesimlerinde "tehlikeli hava olaylarına" karşı uyardı.

Ülkenin orta kesimlerinde şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceği belirten yetkililer, ilerleyen günlerde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağışı gibi aşırı hava olayları yaşanacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan, yetkililer, ülkenin güney kesiminde aşırı sıcakların etkili olacağını ifade etti.

Şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle Kentucky'de 14, Missouri'de 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Yetkililer, olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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