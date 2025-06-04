Kene Kabusu Mesire Alanlarını Boş Bıraktı

Dolup taşan mesire alanları, kene kabusu nedeniyle boş kaldı

SİVAS - Sivas'ta geçmişte vatandaşların yer bulmak için yarıştığı ve dolup taşan mesire alanları, son günlerde artan kene popülasyonu nedeniyle boş kaldı.

Sivas'ta özellikle yaz aylarında dolup taşan Paşabahçe mesire alanı, son günlerde sessizliğe büründü. Kırsal alanlarda artan kene sayısı sonrası, vatandaşlar piknik yapmaktan kaçındı. Geçmişte yer tutmak için sabahın erken saatlerinde alana giden vatandaşlar, kene tehlikesi sonrası mesire alanını boş bıraktı. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak mekanı olan Paşabahçe, yeniden eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Önceki yıl mesire alanına ailesi ile birlikte geldiğini ifade eden Cihan Biçer, "Geçen sene bu zamanlarda Paşabahçe'ye geldiğimizde yer bulamazdık. Bu sene ise bomboş. Kenenin artmasından dolayı kimse gelmemiş. Burada hiç kimsenin olmaması beni şaşırttı. Çocuk parkları, piknik alanları boş kalmış. Normalde keneler kırsal arazilerde görülürdü. Şimdi ise kent merkezlerinde görülmeye başlandı. Vatandaşlar bu durumdan korkarak piknik alanlarına gelmemeyi tercih ediyor. Önceden sabahın 5'inde, 6'sında yer tutmak için çantalar erzaklar bırakılırdı. Şimdi ise öğle saatlerinde geldim ama kimse yok" ifadelerine yer verdi.