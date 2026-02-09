Haberler

Antalya'da doktorlardan Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne özel video

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da Kemer Devlet Hastanesi doktorları, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla hazırladıkları videolu mesajla sigaranın sağlığa zararları hakkında uyarılarda bulundu.

Antalya'da Kemer Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar, hazırladıkları videolu mesajla sigaranın sağlığa zararları hakkında uyarıda bulundu.

Hastanede görevli doktorlar, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla videolu mesaj hazırladı. Video, Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Dağlı'nın "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde hekimlerimizin size bir mesajı var." sözüyle başlıyor.

Başhekim Yardımcısı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erol Çeliker'in, "Sevdiklerin için söz ver, sigaraya son ver." ifadesini kullandığı videoda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayhan Karagül ise "Sigarayı bırak, yorulmadan yürümene bak." mesajını verdi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hasan Sarı'nın sigarayı bırakmanın zamanla kalp krizi riskini azaltacağını bildirdiği videoda, Diş Hekimi Kübra Sarkım Sarı da sigaranın ağız içi bakterilerini çoğaltarak, diş eti hastalıklarına yakalanma riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Videoda, Nöroloji Uzmanı Dr. Aycan Aydoğmuş Kayhan, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kemal Bulut, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Op. Dr. Yaşar Öncül ile Op. Dr. Melih Kurar da sigaranın sağlığa zararlarına ilişkin bilgi verdi.

Öte yandan, hastanede Sigara Bırakma Polikliniğinin hizmet verdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı