Kemer'deki Orman Yangınında Gökyüzü Dumanla Kaplandı

Kemer'de devam eden orman yangını nedeniyle gökyüzünde yoğun duman oluştu. Yangın sırasında turistik faaliyetler devam ederken, hava araçları alevlere müdahale etti. Kemer'in turizm cenneti görüntüsü yürekleri burktu.

GÖKYÜZÜNÜ SARAN DUMAN YÜREK BURKTU

Kemer'de orman yangınını söndürme çalışmaları karadan ve havadan gerçekleştirilen müdahaleyle devam ediyor. Beydağları Sahil Milli Parkı'ndaki orman yangını nedeniyle ilçenin kuzey doğu yönündeki tepeden yükselen alevler Kemer semalarında yoğun duman oluşturdu. Yangının 45'inci saatinde Kemer-Antalya karayolu yakınındaki alevleri söndürme çalışmaları devam ederken yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinde turistik faaliyetler devam etti.

Sahilde tatilciler denize girerken, hava araçlarının uzak mesafede su alıp, alevlere taşıdığı anlar dron ile görüntülendi. Güneşin batmasına yakın saatlerde gökyüzünde yanan ormandan yükselen duman güneşin önünü kapladı. Masmavi denizi, yemşeyil ormanlarıyla turizm cenneti olarak adlandırılan Kemer'in gökyüzünde oluşan kızıl renk yürek burktu.