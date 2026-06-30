Kemalpaşa'da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Koordinasyon Kurulu toplandı
Kemalpaşa Adliyesi bünyesinde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilk koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda mağdurlar ve suça sürüklenen çocuklar için adli süreçlerde hızlı ve etkin hizmet sunumu ile kurumlar arası iş birliği ele alındı.
Kemalpaşa Adliyesi bünyesinde geçen yıl kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilk koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen'in başkanlığındaki toplantıda, müdürlüğün kuruluş amacı, görev alanları, yürütülen hizmetler ve kurumlar arası koordinasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.
Mağdurların, suça sürüklenen çocukların ve diğer grupların adli süreçlerde ihtiyaç duydukları hizmetlere etkin, hızlı ve koordineli şekilde erişebilmelerini sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.