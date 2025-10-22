Kekemeliği Yenen Özlem Demir, Başarı Hikayesini Paylaştı

Tekirdağ'da çocukluk ve gençlik yıllarını kekemeliğe bağlı iletişim sorunları yaşayarak geçiren 34 yaşındaki Özlem Demir, uzun süren tedavi süreci, sabır ve kararlılıkla konuşma güçlüğünü yenmeyi başardı.

Demir, 5 yaşındayken korktuğu bir olaydan dolayı konuşma bozukluğu yaşamaya başladı.

Kekemeliğin artmasıyla okul hayatında da zorluklar çeken Demir, tedavisi için ailesiyle pek çok yere başvurdu ancak çözüm bulamadı.

Çocukluk ve gençlik yıllarında konuşma bozukluğu nedeniyle sıkıntılar yaşayan Demir, 20 yaşında kentteki bir konuşma merkezine başvurdu.

Demir, yaklaşık 3 yıllık tedavisinin ardından konuşma güçlüğünü yenmeyi başardı.

Özlem Demir, AA muhabirine, çocukluk ve gençlik yıllarında konuşma bozukluğu nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini anlattı.

Kekemeliğin yıllarca hem okul hem de sosyal hayatını olumsuz etkilediğini belirten Demir, tedavisinin 20 yaşındayken gittiği konuşma merkezinde başladığını söyledi.

İletişim sorununu çözmekte kararlı davrandığını anlatan Demir, "Her gün aralıksız merkeze gidiyordum. İki hafta boyunca kulağımı tıkadım, kimseyle konuşmadım. Daha sonra ayna karşısında harf çalışmaları yapmaya başladım. Konuşurken çene tikim vardı, elimi bacağıma vuruyordum. Zamanla bu alışkanlıkları kontrol etmeyi öğrendim." diye konuştu.

"Korkmasınlar, ilk adımı atsınlar"

Demir, hayatının hiçbir zaman kolay olmadığını, sabrederek zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını dile getirdi.

"Kekemeler için hayat gerçekten zor." diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara biraz daha destek olursak, daha çok kişi tedavi olmaya cesaret edebilir. Çünkü toplumdan korkuyoruz, işe giremiyoruz. İlk görüşmede nasıl tepki alacağımızı bilemiyoruz. Korkmasınlar, ilk adımı atsınlar. İşe girdiğimde konuşmam çok zordu ama çevremdekiler destek oldu. Güzel tepkiler aldım, bu bana büyük moral verdi. Kekemelik ağır bir şey olarak görülebilir ama bence atlatılabilir. Uzun bir süreç gibi gelebilir ama sabırla inanç olduktan sonra çevremizdeki insanların desteğiyle bence kısa zamanda çözülebilir."

Demir, konuşma sorunu yaşayanlara sosyal yaşamdan asla kopmamalarını tavsiye etti.

"Eski halini bildiğim için inanamadım"

Gürkan Demir de eşinin tedavi sürecine tanıklık etmenin kendisi için büyük mutluluk olduğundan bahsetti.

Süreci rahat ve eğlenceli şekilde atlattıklarını ifade eden Demir, "Tedavi sürecinden sonra eski halini bildiğim için inanamadım. Hiç teklemeden konuşmaya başladı. Belki yarısını atlatır diye düşünmüştüm ama tamamen geçti. Gerçekten şok oldum. Normalde artık ben daha fazla takılıyorum yanında." dedi.