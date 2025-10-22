Haberler

Kekemeliği Yenen Özlem Demir, Başarı Hikayesini Paylaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da kekemelikle mücadele eden Özlem Demir, uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından konuşma güçlüğünü yenmeyi başardı. Demir, çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları ve tedavi sürecinde edindiği deneyimleri paylaşarak, diğer kekemelere cesaret aşılıyor.

Tekirdağ'da çocukluk ve gençlik yıllarını kekemeliğe bağlı iletişim sorunları yaşayarak geçiren 34 yaşındaki Özlem Demir, uzun süren tedavi süreci, sabır ve kararlılıkla konuşma güçlüğünü yenmeyi başardı.

Demir, 5 yaşındayken korktuğu bir olaydan dolayı konuşma bozukluğu yaşamaya başladı.

Kekemeliğin artmasıyla okul hayatında da zorluklar çeken Demir, tedavisi için ailesiyle pek çok yere başvurdu ancak çözüm bulamadı.

Çocukluk ve gençlik yıllarında konuşma bozukluğu nedeniyle sıkıntılar yaşayan Demir, 20 yaşında kentteki bir konuşma merkezine başvurdu.

Demir, yaklaşık 3 yıllık tedavisinin ardından konuşma güçlüğünü yenmeyi başardı.

Özlem Demir, AA muhabirine, çocukluk ve gençlik yıllarında konuşma bozukluğu nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini anlattı.

Kekemeliğin yıllarca hem okul hem de sosyal hayatını olumsuz etkilediğini belirten Demir, tedavisinin 20 yaşındayken gittiği konuşma merkezinde başladığını söyledi.

İletişim sorununu çözmekte kararlı davrandığını anlatan Demir, "Her gün aralıksız merkeze gidiyordum. İki hafta boyunca kulağımı tıkadım, kimseyle konuşmadım. Daha sonra ayna karşısında harf çalışmaları yapmaya başladım. Konuşurken çene tikim vardı, elimi bacağıma vuruyordum. Zamanla bu alışkanlıkları kontrol etmeyi öğrendim." diye konuştu.

"Korkmasınlar, ilk adımı atsınlar"

Demir, hayatının hiçbir zaman kolay olmadığını, sabrederek zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını dile getirdi.

"Kekemeler için hayat gerçekten zor." diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara biraz daha destek olursak, daha çok kişi tedavi olmaya cesaret edebilir. Çünkü toplumdan korkuyoruz, işe giremiyoruz. İlk görüşmede nasıl tepki alacağımızı bilemiyoruz. Korkmasınlar, ilk adımı atsınlar. İşe girdiğimde konuşmam çok zordu ama çevremdekiler destek oldu. Güzel tepkiler aldım, bu bana büyük moral verdi. Kekemelik ağır bir şey olarak görülebilir ama bence atlatılabilir. Uzun bir süreç gibi gelebilir ama sabırla inanç olduktan sonra çevremizdeki insanların desteğiyle bence kısa zamanda çözülebilir."

Demir, konuşma sorunu yaşayanlara sosyal yaşamdan asla kopmamalarını tavsiye etti.

"Eski halini bildiğim için inanamadım"

Gürkan Demir de eşinin tedavi sürecine tanıklık etmenin kendisi için büyük mutluluk olduğundan bahsetti.

Süreci rahat ve eğlenceli şekilde atlattıklarını ifade eden Demir, "Tedavi sürecinden sonra eski halini bildiğim için inanamadım. Hiç teklemeden konuşmaya başladı. Belki yarısını atlatır diye düşünmüştüm ama tamamen geçti. Gerçekten şok oldum. Normalde artık ben daha fazla takılıyorum yanında." dedi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.