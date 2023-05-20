Kebapçıya Hesap Fazla Tartışması: Müşteri Tabancayla Vurdu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kebapçıda müşterilerle yaşanan hesap fazla tartışması sonrası iş yeri sahibi ve çalışanlarının şikayeti üzerine dükkana geri gelen müşterilerden biri tabancayla ateş açarak işletme sahibini bacağından vurdu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kebap dükkanı işleten Sebahattin G., 'hesap fazla' tartışmasında kendisini ve çalışanlarını darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu müşterisi tarafından bir saat sonra tabancayla bacağından vuruldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saray'ın Ayaspaşa Mahallesi Çarşı Caddesi'nde kebapçıya giden 4 kişi yemek yedi. Yemeğin ardından gelen hesabı fazla bulan müşterilerle, iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi ve çalışanlar, olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kendilerini darbettiklerini öne sürdükleri 4 kişiden şikayetçi olduktan sonra dükkana geri döndü.

Polis, olay sonrası kaçan Eray B. ile 3 arkadaşını yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.