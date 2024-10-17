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Keban Kaymakamı Furkan Atalık Orcik Yapımına Eşlik Etti

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Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Sağdıçlar köyünde orcik (cevizli sucuk) yapımına katılarak, çiftçi Çetin Gürbüz ve ailesinin emeklerine destek oldu. Kaymakam Atalık, ziyaretinde yerel yöneticilerle birlikte köydeki üretime katkıda bulundu.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Sağdıçlar köyünde orcik yapımına eşlik etti.

Sağdıçlar köyünü ziyaret eden Kaymakam Atalık, orcik yapan Çetin Gürbüz'e konuk oldu.

Yöreye özgü, kışın vazgeçilmez lezzetleri arasından yer alan orciğin (cevizli sucuk) yapımına eşlik eden Atalık, çiftçi Gürbüz ve ailesine büyük emekle hazırladıkları orciğin bereketli olmasını diledi.

Kaymakam Atalık'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Sağdıçlar Köyü Muhtarı Halis Torgut da eşlik etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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