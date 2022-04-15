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Keban'daki projelere destek

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'daki projelere destek

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Keban ilçesindeki tarımsal sulama ve kütüphane yenileme projelerine destek verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Keban ilçesindeki tarımsal sulama ve kütüphane yenileme projelerine destek verildi.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Keban ilçesinde gerçekleştirilen 2 projeye destek sunacak.

DAP tarafından 17 bin dönüm susuz tarım alanının GES sistemiyle sulu tarıma dönüştürüleceği Tarımsal Sulama Projesi'ne 2 milyon 55 bin, İlçe Halk Kütüphanesini yenileme projesine de 350 bin lira destek verilecek.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, "Sayın Valimize ve DAP Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yapacağımız projelerimizin Keban'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Doğu Anadolu, Hisarcık, Tarım, Keban, Güncel, Haberler

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