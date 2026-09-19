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Keban'da din hizmetlerinde verimlilik için İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları yapıldı

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Keban'da din hizmetlerinde verimlilik için İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları yapıldı
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Keban Müftülüğünce düzenlenen İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları, Yusuf Ziya Paşa Camii Külliyesi Kütüphanesi'nde yapıldı. Programda din hizmetlerinde verimlilik, sorunlar ve çözüm yolları görüşüldü; İlçe Müftüsü Samet Çiçen ve emekli müftü Celal Sürgeç katıldı.

Keban Müftülüğünce "İlim ve Hikmet Halkası Buluşmaları" programı yapıldı.

Yusuf Ziya Paşa Camii Külliyesi Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda, din hizmetlerinde verimliliğin artırılması, hizmetlerin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları görüşüldü.

Programa, İlçe Müftüsü Samet Çiçen ve emekli müftü Celal Sürgeç de katıldı.

Kaynak: AA
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