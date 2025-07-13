Keban'da Aşure Etkinliği Düzenlendi
Keban ilçesinin Bayındır köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği yapıldı. Köy muhtarı Mithat Bayındır, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Keban ilçesinin Bayındır köyünde aşure etkinliği düzenlendi.
Bayındır Köyü Muhtarlığınca organize edilen etkinlikte, hazırlanan aşure katılımcılara dağıtıldı.
Bayındır Köyü Muhtarı Mithat Bayındır, muharrem ayı dolayısıyla köylülerle ortaklaşa aşure yaptıklarını belirterek, etkinlikte emeği bulunan herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel