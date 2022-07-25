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KDK'den çalışana verilen üretimi teşvik primine ilişkin tavsiye

AA - İsmet Karakaş - Güncel
KDK'den çalışana verilen üretimi teşvik primine ilişkin tavsiye

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), üretimi teşvik priminde işverence karşılanması gereken yüzde 20,5 oranındaki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren payının çalışandan kesilmemesi ve çalışana iadesi yönünde Tarım ve Orman Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), üretimi teşvik priminde işverence karşılanması gereken yüzde 20,5 oranındaki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren payının çalışandan kesilmemesi ve çalışana iadesi yönünde Tarım ve Orman Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Kurumun kararına göre bir Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin 2021'de dağıttığı 2020 yılı döner sermaye karı üretimi teşvik priminde işverence karşılanması gereken yüzde 20,5 oranındaki SGK işveren payının, adına tahakkuk ettirilen 8 bin 204 liralık tutar üzerinden kesildiğini, yapılan bu uygulama neticesinde 1682 liralık kayba uğradığını belirterek KDK'ye başvurdu.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce üretimi teşvik primi ödenmesine ilişkin işveren hissesi tutarının, ödenecek yüzde 80'lik tutar içinden tahakkuk ettirilmesi gerektiğinin belirtildiğini aktaran başvurucu, yapılan uygulama nedeniyle uğradığı mali kaybın iadesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurana yapılan üretimi teşvik primi ödemesinden kesilen tutarın iade edilmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

Kurumun kararında, yapılan uygulamanın hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Üretim teşvik priminin yıl içerisinde devamlı ve sürekli olan bir ödeme olmadığı, istisnai verilen bir ek ödeme türü olduğu ve prime esas kazanca tabi tutulacağı, bununla birlikte çalışanın hak ettiği gelirlerden/ücretlerden sigorta primi işveren hissesinin kesilemeyeceği ve bu kesintinin sigorta primi işveren hissesinin döner sermayece karşılanması gerektiğinden başvurana ödenecek tutardan kesinti yapılması işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, sonuç ve kanaatine varılmıştır."

Kararın ardından Bakanlık, mali kaybının başvurucuya ödendiği yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

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