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KBÜ'de aday öğrenciler için "Sanal Kampüs Turu" uygulaması hizmete sunuldu

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Karabük Üniversitesi (KBÜ), tercih dönemindeki aday öğrencilerin kampüsü daha yakından tanıyabilmeleri amacıyla "Sanal Kampüs Turu" uygulamasını hizmete sundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), tercih dönemindeki aday öğrencilerin kampüsü daha yakından tanıyabilmeleri amacıyla "Sanal Kampüs Turu" uygulamasını hizmete sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dijital platform sayesinde ziyaretçiler, üniversitenin eğitim, araştırma ve sosyal yaşam alanlarını 360 derece görüntüler eşliğinde çevrim içi olarak keşfedebiliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemindeki aday öğrencilerin üniversiteyi daha yakından tanıyabilmesini amaçlayan uygulama, kampüsün farklı noktalarını tek platform üzerinden sanal ortamda gezme imkanı sağlıyor.

Uygulama ile kullanıcılar, üniversitenin Merkez Kampüsü başta olmak üzere eğitim binalarını, laboratuvarları, sosyal yaşam alanlarını, spor tesislerini, kütüphane ve ortak kullanım alanlarını bilgisayar, tablet veya mobil cihazlar üzerinden detaylı şekilde inceleyebiliyor.

Sanal Kampüs Turu'na "https://kbusanaltur.karabuk.edu.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA
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