Kazımkarabekir Kaymakamı Yangınzedeleri Ziyaret Etti

Kazımkarabekir Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu, ilçeye bağlı Akarköy'de meydana gelen yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti.

Yamakoğlu, ziyarette aileye geçmiş olsun dileklerini iletti, evin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, Kazımkarabekir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşe Koca ve ilgili kurum amirleri de katıldı.

Dün, ilçeye bağlı Akarköy'deki kerpiç evde, mutfak tüpünden kaynaklı yangın çıkmış, yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.