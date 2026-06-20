Diyarbakır'da kaza yapan araçtaki öğrenciyi polis ekipleri YKS'ye yetiştirdi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kaza yapan araçta bulunan öğrenciyi, trafik ekipleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetiştirdi.

YKS'ye girecek öğrenciyi taşıyan araç, Üçkuyu Mahallesi Eğitim Kavşağı'nda kaza yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralananın olmadığı araçta YKS'ye girecek bir öğrencinin bulunduğunu öğrendi.

Trafik yoğunluğu ve farklı nedenlerle sınava gireceği okula geç kalma riski bulunan öğrenci, polis ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine polis, ekip otosuyla öğrenciyi sınav merkezine ulaştırdı.