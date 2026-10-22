Kazakistanlı Dr. Seyfeddin, Hakkari Derecik'te 96 hastaya evde şifa veriyor

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde 10 aydır görev yapan Kazakistanlı Pratisyen Dr. Aziz Seyfeddin (34), Evde Sağlık Hizmetleri Birimi kapsamında bakıma muhtaç hastaları evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmeti sunuyor. İlçe merkezi ve sınır köylerini dolaşan Dr. Seyfeddin başkanlığında 3 kişiden oluşan sağlık ekibi, aralarında yatağa bağımlı ve oksijen tüpüne bağlı hastaların da bulunduğu 96 kişinin muayene, pansuman ve rutin kontrollerini gerçekleştiriyor. Dr. Seyfeddin, Irak sınırındaki Derecik Devlet Hastanesi'nde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kazakistan'da 5 yıl doktorluk yaptıktan sonra Türkiye'ye gelen ve gerekli süreçlerin ardından hekimlik mesleğine devam eden Acil Pratisyen Dr. Aziz Seyfeddin, Hakkari'nin Derecik ilçesinde hastalara şifa oluyor. Derecik Devlet Hastanesi bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde çalışan Dr. Seyfeddin, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken hastaları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. İlçe merkezi ve köylerde sürdürülen çalışmalar kapsamında Dr. Seyfettin ve ekibi muayene, kan alma, pansuman, şeker ve tansiyon ölçümü gibi hizmetlerin yanı sıra hastalara ilaç kullanımı, hijyen ve beslenme konularında da bilgi veriyor. Hastaneye gitmesi gereken vatandaşların ise nakil aracıyla sağlık kuruluşlarına ulaştırılması sağlanıyor.

96 HASTAYA DÜZENLİ SAĞLIK HİZMETİ

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi kapsamında 30 yatağa bağımlı, 10 pansuman ihtiyacı bulunan, 10 oksijen tüpüne bağlı ve 46 kronik hastalığı bulunan toplam 96 hastaya hizmet veriliyor. Özellikle sınır köylerinde yaşayan hastaları düzenli olarak ziyaret eden ekip, hastaların sağlık durumlarını yakından takip ediyor. Dr. Aziz Seyfeddin, sağlık ekibiyle birlikte Derecik ilçesine bağlı Ulaşan köyünde yaşayan, KOAH hastası ve yaklaşık 10 yıldır oksijen tüpü kullanan Sıddık Karakoç'u da (64) evinde ziyaret etti. Karakoç'un şeker ve tansiyon ölçümlerini yapan ekip, gerekli kontrollerin ardından oksijen desteğini sağladı.

Yaklaşık 10 aydır Derecik Devlet Hastanesi'nde görev yaptığını belirten Dr. Aziz Seyfeddin, "Aralık ayından beri Derecik Devlet Hastanesi'nde görev yapıyorum. Türkiye'deki ilk görev yerim burası oldu. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi kapsamında özellikle sınır köylerinde yaşayan hastalarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Hastalarımızın şeker ve tansiyon ölçümlerini yapıyor, pansumanlarını gerçekleştiriyoruz. Her hafta düzenli olarak hastalarımızın kontrollerini yapıyoruz. Hastalarımıza ihtiyaçlarına göre hizmet sunuyoruz. Ulaşan köyünde yaşayan hastamız Sıddık Karakoç'u evinde ziyaret ettik. Şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptıktan sonra oksijen tüpünü taktık. Sınır köylerimizde yaşayan hastalarımızı düzenli olarak evlerinde ziyaret ediyor, günlük ihtiyaçları doğrultusunda sağlık hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.

'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'

Yaklaşık 10 yıldır oksijen tüpüne bağlı yaşamını sürdüren Sıddık Karakoç ise evde sağlık hizmeti sayesinde hastaneye gitmekte yaşadığı güçlüğün azaldığını belirterek sağlık ekibine teşekkür etti. Karakoç, "Sürekli hastaneye gidip gelemiyorum. Allah devletimizden razı olsun. Derecik Devlet Hastanesi doktorları her hafta düzenli olarak evime gelip tansiyonumu ve şekerimi ölçüyor, ardından oksijen tüpümü takıyor. Rahatsızlandığımda aradığım zaman ekip evime kadar geliyor. Derecik Devlet Hastanesi'ndeki bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı