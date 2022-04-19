Kazakistan buğday ve un ihracatına kısıtlama getirdi

Kazakistan Tarım Bakanlığı, 15 Haziran'a kadar buğday ve un ihracatına kısıtlama getirme kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki jeopolitik durum nedeniyle kısıtlama kararının iç pazarda açığı önlemek ve un değirmenlerini doldurmak amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 15 Haziran 2022'ye kadar buğday ve un ihracatı için kısıtlama getirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kısıtlama kapsamında belirlenen kota gereği buğday ihracatı 1 milyon tonu, un ihracatı ise 300 bin tonu aşmayacak.

Orta Asya'nın "tahıl ambarı" olarak bilinen Kazakistan, her yıl 10 milyon tonu buğday olmak üzere yaklaşık 16 milyon ton tahıl hasadı gerçekleştiriyor. Kazak buğdayının ana tüketicileri arasında Özbekistan, İran, Afganistan ve Çin yer alıyor.