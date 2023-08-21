Kazada yaralanan Emrecan, 4 gün sonra yaşamını yitirdi

YALOVA'da servis midibüsüne çarpıp, metrelerce sürüklenen motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Emrecan Özdemir (25), 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 16 Ağustos'ta Bursa- Yalova karayolu Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Yalova istikametine seyir halinde olan Berat Saraçzade'nin kullandığı 34 FSC 805 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Erdal Sarıyer yönetimindeki 77 P 4052 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motokurye olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Berat Saraçzade'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette bulunan Emrecan Özdemir ve servis midibüsünün sürücüsü Erdal Sarıyer, yaralandı. Yaralılar, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda 4 gün tedavi gören Emrecan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.