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Kazada Hayatını Kaybeden Saniye Yılmaz Toprağa Verildi

Kazada Hayatını Kaybeden Saniye Yılmaz Toprağa Verildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin beton mikseri ile çarpışması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Saniye Yılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Beton mikseri şoförü ise serbest bırakıldı.

KAZADA ÖLEN SANİYE TOPRĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı motosikletin beton mikseriyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Saniye Yılmaz'ın (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Gebze Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alındı. Yılmaz'ın cenazesi, Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi'ne getirildi. Burada, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz, Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞOFÖR SERBEST

Öte yandan, gözaltına alınan beton mikseri şoförü A.Ç. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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