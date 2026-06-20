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Kaza geçiren öğrenci, yürüteçle sınava geldi

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NEVŞEHİR'de 2 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu bacağına platin takılan Melih Şen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yürüteç ile girdi.

NEVŞEHİR'de 2 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu bacağına platin takılan Melih Şen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yürüteç ile girdi.

Nevşehir'de 2 ay önce trafik kazası geçiren Melih Şen'in bacağına özel bir hastanede yapılan ameliyat ile platin takıldı. Geçen süreçte tedavisi devam eden Şen, sınava gireceği 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne yürüteç ile geldi. Asansör ile 2'nci kata çıkan Şen, sınavına girdi. Öte yandan bir öğrenci, kapıların kapanmasına 1 dakika kala koşarak içeri girdi. Ayrıca kimliğini evde unutan bir genci de motosikletli trafik polisi, sınava gireceği okula yetiştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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