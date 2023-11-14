Kaz Dağları'nda fotokapanla bozayı görüntülendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Kaz Dağları'nda yaşayan bir bozayı, fotokapan ile görüntülendi. Milli Parklar Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik'in yerleştirdiği fotokapanda, bozayının aç kalan bir domuzu yemesi de görüntülendi.

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Yenice ilçesi sınırlarında yaşayan bozayı, fotokapan ile görüntülendi.

Yenice'nin Kalkım beldesi sınırlarında yer alan Katrandağı mevkisindeki ormanlık alanda ayıların davranışlarını gözlemlemek isteyen Milli Parklar Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik, buraya fotokapan yerleştirdi.

Yaklaşık 10 gün sonra fotokapanı kontrol eden Şevik, görüntülerde bir bozayının yer aldığını fark etti.

Mehmet Şevik'in fotokapanında ayrıca aç kalan bozayının bir domuzu yemesi de görüntülere yansıdı.