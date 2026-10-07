Kayseri Kocasinan'da Ö.B., oto tamirhanesinde kardeşi Ö.Ç.B.'yi tüfekle yaraladı

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KAYSERİ'de Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.'yi oto tamirhanesinde tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3120'inci Sokak'ta meydana geldi. Ö.B. ile kardeşi Ö.Ç.B. arasında oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.B., kardeşi Ö.Ç.B.'yi tüfekle vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ö.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı