Kayseri gündem haberi... Kayseri'de "4. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenlendi - Haberler

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Kayseri gündem haberi... Kayseri'de "4. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenlendi

Kayseri gündem haberi... Kayseri'de '4. Turna Balığı Yakalama Yarışması' düzenlendi

Kayseri haberlerine göre Kayseri'nin Develi ilçesi Gümüşören Baraj Gölü'nde "4. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenlendi.

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Kayseri'nin Develi ilçesi Gümüşören Baraj Gölü'nde "4. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Türkiye Kupası için Kayseri Amatör Olta Balıkçılığı, Kara Avcılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe amatör balıkçılar ilgi gösterdi.

Çevre illerden de çok sayıda olta balıkçısı ve doğaseverin aileleri ile katıldığı yarışmada 54 santimetre ile en büyük boy turna balığı yakalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, dereceye girenlere kupalarını verdi.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Türkiye Kupası Kayseri Güncel Haberler

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