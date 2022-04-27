Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Kayseri Gençlik Kollarının düzenlediği "Gençlik Buluşması"nda gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Paraşüt Alanı'ndaki etkinliğe, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Birol Ekici, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve gençler katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir taraftan yatırımlar yapıldığını, bir yandan savunma sanayisinin güçlendirildiğini, ayrıca araştırma geliştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini, yerel yönetimlerin gençler için güzel işlere imza attığını ifade etti.

Etkinlikte doğum günü olan Ahmet isimli gence sürpriz doğum günü pastası kesildi.

Başkan Büyükkılıç, doğum günü olan gence saat hediye ederken, Özhaseki de nisan ayında doğan kim varsa isimlerinin yazılıp, Başkan Büyükkılıç tarafından hediye verilmesini talep etti.

Kayseri'de 5 milyon 800 dekar tarım alanı işleniyor

Kayseri, 30 büyükşehir arasında işlenen tarım alanları miktarında Konya, Ankara ve Şanlıurfa'nın ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından paylaşılan ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kaynak gösterildiği son bilgilerde Kayseri çiftçisi, 5 milyon 718 bin 89 dekar tarım arazisi işleyerek ürün elde etti.

Bu miktar ile Kayseri, büyükşehirler içerisinde 4'üncü sırada yer buldu.

Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık süreçte tohum ve canlı hayvan dağıtımı, traktör başta olmak üzere diğer tarım araç-gereçleri, tesis, sulama projeleri ile tarımsal üretim eğitimleri gibi çiftçilere yönelik 100 milyon 794 bin TL'lik mal ve hizmet desteğinde bulundu.

Mezarlıklarda bayram hazırlığı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yaparak vatandaşların daha rahat ve huzurlu şekilde kabir ziyaretinde bulunmalarına imkan tanıyor.

Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve şehitlikte bayram için hazırlıklar yapılırken Şehir Mezarlığı girişlerinde belediyeye ait araçlar engelli ve yaşlılara hizmet edecek.

Hacılar'da mahalle iftarı düzenlendi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Mahalle sakinleri ile düzenlenen mahalle iftarına katıldı.

Hürmetçi Kuran Kursu hocası Songül Açkalmaz, mahalle muhtarı İbrahim Demir ve hayırseverler tarafından Karpuzsekisi Hürmetçi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftarda konuşan Özdoğan, mahalleliyle iftar sofrasında bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Özdoğan, programın ardından iftara katılan ailelerin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.