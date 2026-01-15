Haberler

Kayseri'de 1079 araç sürücüsüne ceza kesildi

Güncelleme:
Kayseri'de polis ekipleri, 8-14 Ocak tarihleri arasında düzenledikleri trafik denetimlerinde 1079 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden idari ceza uyguladı. Sürücüler belgesiz araç kullanma, kırmızı ışık ihlali ve alkollü araç kullanma gibi suçlardan ceza aldı.

Kayseri'de polis ekipleri, 1079 araç sürücüsüne idari ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde kamu huzurunu bozan araç ve sürücülerine yönelik 8-14 Ocak tarihleri arasında denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, 1079 sürücüye belgesiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, yüksek sesle müzik dinlemek, cep telefonu kullanmak, modifiyeli araç, abartı egzozlu araç, makas atma, alkollü araç kullanmak, ışık donanımı ve drift yapma suçlarının gerekli maddelerince cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
500

