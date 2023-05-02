Kayseri'de tır ile işçi servis midibüsünün çarpıştığı kazada 33 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 33 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 33 kişi yaralandı.

C.K'nin (33) kullandığı 38 R 0713 plakalı işçi servis midibüsü, Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'nde M.T. idaresindeki 38 JD 324 plakalı tırla çarpışarak devrildi.

Kazada, midibüs sürücüsü ile araçtaki 32 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.