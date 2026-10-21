Kayseri'de tavandan düşen sıvayla 75 yaşındaki kadında sol gözde görme kaybı saptandı

KAYSERİ'de apartman dairesinde kızı ve damadıyla oturdukları sırada tavandan kopan sıva parçaları ile yaralanan Fatma Özer'in (75), hastanedeki tedavisi sürüyor. Özer'in oğlu Zafer Özer (49), "Burnunda kırık ve alnında yaralanma var. Şu anda kendisi tedavi görüyor. Sol gözünde ciddi bir şekilde görme kaybı yaşadı" dedi. Özer, "Buradan da müteahhitlerimize şunu söyleyebilirim; lütfen binalarımızı yaparken daha sağlam daha dikkatli olalım" diye konuştu.

Olay, pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanda meydana geldi. 3'üncü katta kızı ve damadıyla birlikte oturan Fatma Özer'in üzerine, henüz bilinmeyen nedenle tavandan kopan sıva parçaları düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Özer, ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Özer'in görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu saptandı.

Fatma Özer'in oğlu Zafer Özer, "Pazartesi akşamı saat 20.30-21.00 civarında annem, enişte ve kız kardeşim otururken, tavan sıvası gürültülü bir şekilde üzerlerine çöküyor. Bu şekilde olay gerçekleşiyor. Ambulans ve polis ekipleri geliyor. Daha sonra annem, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Sabaha karşı 05.30 civarında ameliyata alındı çünkü görme kaybı yaşadı. Burnunda kırık ve alnında yaralanma var. Şu anda kendisi tedavi görüyor. Sol gözünde ciddi bir şekilde görme kaybı yaşadı. Şu anda konuşabilecek durumda değil. O gün akşam polis ekipleri zaten buradaydı. Gerekli tutanağı tuttular. İfade için annemin konuşabilecek duruma gelmesini bekliyorlar. Daha sonra gereken yapılacaktır" diye konuştu.

'TAVAN BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÜZERLERİNE ÇÖKMÜŞ'

Olayın görünmez kaza olduğunu söyleyen Zafer Özer, "Böyle bir şey olacağı insanın aklına gelmez. Biz de duyunca çok şaşırdık zaten. Hayretler içinde kaldık. Tavan büyük bir gürültüyle üzerlerine çökmüş. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Buradan da müteahhitlerimize şunu söyleyebilirim; Lütfen binalarımızı yaparken daha sağlam daha dikkatli olalım. İnsanlar yuvalarında güzel yaşasın. Böyle bir olay tahmin edilecek gibi değildi ama bizim başımıza geldi. İnşallah başkasının başına da gelmez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı