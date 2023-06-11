Kayseri'de silahlı saldırı: Sürücü yaralandı

KAYSERİ'de, seyir halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda pompalı tüfekle vurulan sürücü M.G., yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. M.G.'nin kullandığı 33 AIE 763 plakalı cipe, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği cipin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.