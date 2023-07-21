Kayseri'de Öldürülen Gökhan Özcan'ın Katiline Verilen Cezada İndirim Yapıldı

Kayseri'de eşi C.A.'ya yönelik şantaj suçundan hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı öldüren İsmail Altuntaş'a verilen hapis cezası, indirim yapılarak düşürüldü. Altuntaş'a 'iyi hal' indirimi uygulandı ve cezası 13 yıl 4 aya düşürüldü. Eşi C.A.'ya verilen beraat kararı ise onandı.

KAYSERİ'de eşi C.A.'ya yönelik, 'özel hayatın gizliliği' ve 'şantaj' suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Gökhan Özcan'ı (35), adliye çıkışında öldüren İsmail Altuntaş'a 'iyi hal' indirimiyle verilen 26 yıl 8 ay hapis cezası kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 1'inci Ceza Dairesi'nde yargılaması yapılan sanık İsmail Altıntaş'ın cezası 'tahrik' indirimi ve 'iyi hal' indirimleri yapılarak, 13 yıl 4 aya düşürüldü. Aynı dosyada azmettirici olarak tutuksuz yargılanan eşi C.A.'ya verilen beraat kararı ise onandı.

Olay, geçen yıl 18 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. C.A.'ya, 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliği' suçlamasıyla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2 farklı suçtan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi. Bu sırada ağabey kardeş, C.A.'nın eşi İsmail Altuntaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan hayatını kaybetti. İsmail Altuntaş ile eşi C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail Altuntaş tutuklanırken, cinayete azmettirdiği öne sürülen eşi C.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.