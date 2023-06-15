Kayseri'de kum yığınına çarpan arasın sürücüsü yaralandı
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, yola dökülen kum yığınına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, yola dökülen kum yığınına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Özvatan-Felahiye karayolunda K.Ç. idaresindeki 06 BFS 138 plakalı hafif ticari araç yol çalışması için dökülen kum yığınına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen aracı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan yaralı olarak çıkarılan K.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Davut Bozukluhan - Güncel