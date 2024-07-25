Kayseri'de Kadınlar Kıraathanede Buluştu
Kayseri'nin Sarız ilçesindeki Tavla Mahallesi'nde kadınlar, mahalle muhtarının düzenlediği kıraathane etkinliğinde bir araya geldi. Kadınlar, çay eşliğinde sohbet edip okey oynadı. Kaymakam Kerem Albayrak da kadınları ziyaret etti ve mahalle meydanında düzenlenen kilim sergisini gezdi. Sergide isteyen kadınlar kilim dokudu.
Kayseri'nin Sarız ilçesi Tavla Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, mahalle muhtarınca 15 günde bir düzenlenen kıraathane etkinliğinde bir araya geldi.
Erkeklerin giremediği kıraathanede kadınlar, çay eşliğinde sohbet edip okey oynadı.
Kaymakam Kerem Albayrak da kurum amirleriyle mahalle kıraathanesine gelerek kadınları ziyaret etti.
Albayrak, mahalle meydanında düzenlenen kilim sergisini de gezdi.
Öte yandan isteyen kadınlar, sergideki tezgahlarda kilim dokudu.