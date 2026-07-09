Haberler

Kayseri'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 250 bin makaron, 20 bin kaçak sigara ve 175 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı yakalanırken, 2'si tutuklandı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik-Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sigara imalatı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 250 bin makaron, 20 bin kaçak sigara, 175 elektronik sigara ve 3 elektrikli sigara dolum makinası ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.E. ve K.E. tutuklanırken, E.A. ile E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'ndeki Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı

NATO Zirvesi'ndeki Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi
Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler

Messi'nin karşısında 3 Türk! Dünya Kupası'nda tarih yazmanın peşindeler
Kocaeli'nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı

Kan donduran vahşet! Öz amcasını acımasızca katletti
Fenerbahçe'yi Greenwood transferinde kızdıran haber

Fenerbahçe'yi kızdıran gelişme!
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı
Fransa-Fas maçının hakemi tartışmalara yol açtı! Bakın hangi ülkeden

Fransa-Fas maçı hakemi tartışmalara yol açtı! Bakın hangi ülkeden