Kayseri'de itfaiye ekipleri nisan ayında 572 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, nisan ayında 572 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kaza, yangın, arama kurtarma ve su baskını gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Ekipler, nisan ayında 243 yangın, 235 kurtarma, 85 trafik kazası ve 9 su baskını olmak üzere 572 olaya müdahalede bulundu.

Vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmaları da yürüten ekipler, 3 bin 896 vatandaşa eğitim hizmeti sundu, 90 denetim gerçekleştirdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı, 18 istasyon, 57 araç ve 346 personelle ihtiyaç duyulan her noktada görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
