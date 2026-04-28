Kayseri'de işçi servis minibüsüyle kamyon çarpıştı: 8 yaralı / Ek görüntü

Güncelleme:
KAYSERİ'de işçi servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de işçi servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. K.K. yönetimindeki 38 R 1721 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile Y.Ö. idaresindeki 38 ZC 284 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada kamyon şoförü Y.Ö., servis sürücüsü K.K. ve 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
