Kayseri'de Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Yargılanıyor

Kayseri'de, uzaklaştırma kararı bulunan kocasının balkondan eve girerek bıçakla yaraladığı kadın, mahkemede ifade verdi. Sanık, olay günü torununun telefonunu almak için eve girdiğini iddia etti. Mahkeme, sanığın tutuklu kalmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan eşini, yaşadığı eve balkondan girerek bıçakla yaralayan kocanın yargılanmasına başlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.C, olaydan sonra boşandığı eşi M.K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında, oIay günü balkondan torunun telefonunu almak için eve girdiğini öne sürdü.

Yatak odasına gittiğini iddia eden sanık, "Yatak odasında beklerken eşim odaya girdi. Bana, 'Uzaklaştırma kararı aldırdım, senin burada ne işin var?' dedi. Bunun üzerine şuurumu kaybederek iş için yanımda taşıdığım maket bıçağımı ona salladım." dedi.

Müşteki kadın ise eşinin kendisi ve ağabeyine hakaret ve tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı aldırdıklarını öne sürdü.

Ağabeyinin evinden kendi evine döndükten sonra yatak odasında bir karartı gördüğünü belirten kadın, şunları kaydetti:

"Sonrasında A.C. kafamı kollarının arasına alarak beni bıçakladı. Alt katta bulunan gelinime sesimi duyurmak için çabaladım. A.C. beni yeniden içeri doğru çekerek bıçaklamaya devam etti. Bıçağın düşmesini fırsat bilerek elinden kurtuldum ve gelinime sığındım. Elinden kurtulmasaydım beni öldürecekti. Şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
