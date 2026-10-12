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Kayseri'de ehliyetsiz hafif ticari araç sürücüsüne 335 bin lira ceza kesildi

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Kayseri'de ehliyetsiz hafif ticari araç sürücüsüne 335 bin lira ceza kesildi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp hafif ticari araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza uygulandı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, ceza tutanağını imzalarken çalıştığı paranın ve dershane parasının gideceğini söyleyerek ağladı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza uygulandı.

Köşk Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Y.K. (17), kaçmaya başladı.

Sürücü, kovalamaca sonucu Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde yakalandı.

Ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.

Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen sürücü, ceza tutanağını imzalarken "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek." diyerek ağladı.

Kaynak: AA
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