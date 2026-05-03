Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde husumetlisi olduğu öne sürülen G.B.'yi (16) bıçakla yaralayan A.K. (19), gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen A.K. ve G.B. cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.K., G.B.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan A.K. ise, polis merkezine götürüldü.

Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
