Kayseri'de balkondan düşen kadın yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki balkondan düşen Didem M. (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Kayseri'de bir apartmanın 2. katındaki balkondan düşen kadın yaralandı.
Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede Didem M. (35), balkondan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan