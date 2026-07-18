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Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatısında izolasyon tadilatı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatıda hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında izolasyon tadilatı sırasında yangın çıktı.

Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının ardından apartmanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Murat Asil
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