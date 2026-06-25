Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Şair Abdullah Satoğlu Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Ev çıkan yangını fark eden anne-baba ve 2 çocuğu alevleri söndürmeye çalıştı. Dumanların binaya yayılması üzerine komşuları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hızla büyüyen alevler nedeniyle aile de dışarı çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen anne-baba ile 2 çocuğuna sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı