Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Engelli Vatandaşın Talebini Karşıladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, akülü araç isteyen engellinin talebini yerine getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde ikamet eden ve kendisinden akülü araç isteyen 47 yaşındaki Kürşat Birol'un talebine kayıtsız kalmadı. Birol, belediye ekipleri aracılığı ile akülü aracına kavuştu.

Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Birol, "Memduh başkanımızdan akülü araba talep etmiştim, o da hızlıca cevap verdi. Mağduriyetimi giderdi, memnuniyetle karşılıyorum. Çok mutlu oldum. Allah ondan razı olsun, teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.