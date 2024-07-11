Üye Girişi
Haberler

Kayseri Bünyan'da çıkan tarım arazisi yangını söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hububat ekili tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde hububat ekili arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Belediye ekiplerimiz, itfaiyemiz, TEDAŞ ekiplerimiz ve çiftçilerimizle, meydana gelen yangına canla başla müdahale etti. Yoğun mücadele sonucu yangını kontrol altına aldık. Yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veren çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bünyan'ımıza geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Selahattin Metin İtfaiye Kayseri Bünyan Yaşam Güncel Haberler

'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Asgari ücretli 'Memura var bize yok mu?' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

Asgari ücretli "Memura var bize yok mu?" diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title