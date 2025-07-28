Kaynarca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaynarca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Gökhan Kumru (38) hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Kumru, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Gökhan Kumru hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kaynarca ilçesi Sarıköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 LJ 369 plakalı otomobil ile Gökhan Kumru (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Kumru ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kumru, ambulansla Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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