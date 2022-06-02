Kaymakam Kaptanoğlu sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti - Haberler

Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaptanoğlu, Bingöl İçin Çabalayan Gençlik Derneği Başkanı Kenan Yüce ve Sağlık Hakkı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kevser Özcan ile makamında görüştü.

Kaymakam Kaptanoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kentteki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.