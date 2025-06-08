Kaymakam Açar, Obruk Şelalesi'nde Bayram Kutlaması Yaptı
Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı, taleplerini dinledi.
Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek, vatandaşların bayramını kutladı.
Ziyaretçilerle sohbet eden Açar, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Açar, bayram sevincini Obruk Şelalesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıklarını belirtti.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel